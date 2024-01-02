ГОРОСКОП НА 2 ЯНВАРЯ ⟩ Для Рыб это отличный день для поездок, а Козерогов ждут резкие перепады настроения

Скорпион

Прекрасный день для тех, кто планирует делать покупки и вообще заниматься делами, так или иначе касающимися финансовой сферы. Вероятно также получение подарков, в том числе и весьма ценных и полезных. Не торопитесь реализовывать идеи, посетившие вас в последнее время – сейчас подходящий момент для того, чтобы заново их обдумать и слегка подкорректировать.

Не исключены споры с родственниками, возвращение проблем и конфликтов недавнего прошлого. Воздерживайтесь от необдуманных обещаний, особенно – если речь идет об отдаленном будущем. Этот день подходит для посещения салона красоты и проведения любых оздоровительных процедур.

Стрелец

Усиливается влияние негативных тенденций в сфере романтических отношений. Вы слишком обидчивы, а порой и капризны, и любимому человеку не так-то просто найти с вами общий язык. Постарайтесь не сосредотачиваться на негативных переживаниях, ищите способ приятно и интересно провести время: новые впечатления – это лучший способ избавиться от хандры.

Можно делать покупки, заниматься обустройством жилья и украшением интерьера. Вероятны интересные идеи, творческие озарения, а также встречи с людьми, готовыми поделиться с вами полезной информацией. Не будьте слишком критичны к себе и простите близким их маленькие слабости.

Козерог