Пн, 1.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

ВИДЕО ⟩ Молодой человек из Тарту, в новогоднюю ночь решивший отправиться в церковь, попал в ужасную ситуацию, перелезая через забор

Кристийна Рейманд
Copy
Фото: Kaader videost

2024 год длился всего час, а молодой человек из Тарту уже захотел пойти в церковь. К сожалению, все закончилось вмешательством спасателей и машин скорой помощи.

Нога молодого человека застряла в остром заборе, окружающем православную церковь в центре Тарту. На помощь пришли спасатели, которым пришлось отрезать кусок металла цепным резаком, чтобы спасти человека.

По словам представителя спасательного департамента, в 1.19 на улице Мунга в Тарту была оказана помощь молодому человеку, у которого при падении нога застряла в металлическом ограждении. Молодому человеку потребовалась помощь сотрудников скорой помощи.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх