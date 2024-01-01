2024 год длился всего час, а молодой человек из Тарту уже захотел пойти в церковь. К сожалению, все закончилось вмешательством спасателей и машин скорой помощи.
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ВИДЕО ⟩ Молодой человек из Тарту, в новогоднюю ночь решивший отправиться в церковь, попал в ужасную ситуацию, перелезая через забор
Нога молодого человека застряла в остром заборе, окружающем православную церковь в центре Тарту. На помощь пришли спасатели, которым пришлось отрезать кусок металла цепным резаком, чтобы спасти человека.