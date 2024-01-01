Близнецы, разлученные после рождения, вели идентичный образ жизни: от имен жен до авто

Братья-близнецы, разлученные после рождения, обнаружили, что они прожили почти одинаковую жизнь, несмотря на то, что они не знали друг друга до 39 лет, пишет TSN.
Их усыновили разные семьи.
Об этом пишет Daily Star.
Джим Льюис и Джим Спрингер родились в 1940 году.
Они выросли всего в 65 км друг от друга в штате Миннесота, США, и хотя Льюис знал, что он отделен от своего близнеца, его мать сказала Спрингеру, что его брат скончался во время рождения.
Однако, когда они наконец-то встретились в возрасте 39 лет в 1979 году после того, как Льюис нашел контактные данные о своем близнеце, мужчины обнаружили, что они женаты на женщинах с одинаковыми именами – Линда. Они оба имели похожую работу, ездили на Chevrolet, а их собак звали Той.
Но это еще не все: у близнецов были отдельные братья по имени Ларри, подобные увлечения, они ненавидели правописание, но наслаждались математикой в студенческие годы, и аналогично женились на женщинах по имени Бетти, когда они развелись с Линдами.
Также у них были сыновья, которых они назвали Джеймсом Аланом.
Оба Джима были курильщиками, страдали мигренью и работали на работе в сфере безопасности - Джим Льюис был охранником, а Джим Спрингер - заместителем шерифа.
Мужчины затем приняли участие в исследовании доктора Томаса Бушара в университете Миннесоты, где они прошли тесты на личность, поделились историями болезней и сравнили мозговые волны.
Их оценки были одинаковыми во всех трех тестах. А когда их попросили что-нибудь нарисовать, они нарисовали одну и ту же картину. Доктор Бушар сказал, что он был «ошеломленным» результатами.