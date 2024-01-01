Эстонские знаменитости подвели итоги 2023 года: каким он был?

В своих воспоминаниях о прошедшем годе эстонские звезды больше всего благодарили за все хорошее, что выпало на их долю. Давайте посмотрим, что они выделили, пишет Elu24.
«Самыми большими победами 2023 года будут те, которые никогда не будут опубликованы в социальных сетях», - написала певица и ведущая Кети Уйбомяги, добавив, что частная жизнь - это самое ценное богатство, потому что именно тогда происходят все настоящие и нефильтрованные моменты.
«Благодарна за все уроки, трудности, прекрасные воспоминания, отличную компанию и смех», - поделился политик Кейт Пентус-Розиманнус.
Подводя итоги года, Лийс Лемсалу поблагодарила за многое, включая написание музыки и опыт естественных родов.
«Благодарна за то, что моя семья и близкие здоровы и находятся в добром здравии; благодарна за то, что вокруг меня много красивой природы, которой я могу наслаждаться каждый момент каждого дня; благодарна за то, что моя беременность прошла хорошо и я смогла насладиться процессом в полной мере; благодарна за то, что я довольно позитивный человек в своем мировоззрении; благодарна за то, что смогла выпустить три песни в этом году; благодарна за то, что жизнь свела меня с разными вдохновляющими людьми», - перечислила она.
Участники группы Põhja-Tallinn говорят, что 2023 год, безусловно, оставит много воспоминаний. «Было реализовано множество целей и проектов, в нашей жизни появилось много новых замечательных людей. Мы очень благодарны за эти эмоции и от всего сердца благодарим всех, кто был с нами!»
Фитнес-красавица Амани Кийвикас отметила, что девиз «Все возможно!» был ее девизом в 2023 году. Вспоминая лучшие моменты года, она отметила, в частности, путешествие со своим спутником жизни Сиймом, лекции по питанию для школьников и отличные выступления на соревнованиях.
«Желаю вам самого прекрасного Нового года и не забывайте быть нежными с собой, слушать свое сердце, наполнять свою чашу! Когда вам хорошо, это возвращается к другим в десятикратном размере!»
Певица Дагмар Оя подвела итоги года с помощью десятка фотографий и больше всего поблагодарила своих друзей за это путешествие.
«Год, который заставил меня еще больше ценить самых дорогих мне людей», - поделилась футбольный судья и специалист по социальным сетям Анни Рахула. Она добавила, что 2023 год стал годом осуществления нескольких давних мечтаний, а также годом, который проверил ее огромное стремление к справедливости и поддержке людей.
Певица Мерлин Уускюла поделилась, что в прошлом году она отметила 20 лет на сцене, а также большой юбилей с Nexus. «В первой половине года мы вместе провели мега-юбилейный тур и почувствовали настоящую ностальгию. Кроме того, мы сделали неожиданную совместную работу с песней Burns, которая заняла второе место в рейтинге хитов года. Этой осенью я наконец-то закончил работу над своим третьим полноформатным альбомом Raju reede», - размышляет он. «Очень приятно закончить год на высокой ноте, а также знать, что все синглы следующего года уже вошли в альбом».
Музыкант Эгерт Милдер, говорит, что многое было сделано, а некоторые вещи стали настоящим шоком. «Все это можно подытожить вот этой фотографией: мы вернулись домой на праздники, чтобы отпраздновать с близкими, но сегодня у Милли поднялась температура. Планы собраться вместе были отменены, пришлось расположиться под теплым одеялом смотреть на салюты через закрытое окно. Весь этот год прошел в спешке, меняя планы и решая проблемы. Но, наверное, именно так мы и растем в жизни. Не нужно беспокоиться о том, что жизнь бросает тебе, просто прими уроки и стань сильнее для будущего»,- сказал он.
«Я благодарна 2023 году за те вызовы и эмоции, которые он мне принес. Я посмотрела на свой календарь и фотоальбом и поняла, что в этом году я, путешествовала, узнала и пережила больше, чем когда-либо прежде», - сказала певица и политик Луиза Рыйвас, оглядываясь на прошедший год.
«Этот год был, пожалуй, одним из самых сложных за последние годы. Новая работа, на которую нужно было устроиться, плюс все остальные прекрасные дела и занятия, от которых трудно отказаться полностью, да и нужно ли вообще, но можно разделить себя между ними», - размышляет она.