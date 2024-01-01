Эстонские знаменитости подвели итоги 2023 года: каким он был?

«Самыми большими победами 2023 года будут те, которые никогда не будут опубликованы в социальных сетях», - написала певица и ведущая Кети Уйбомяги , добавив, что частная жизнь - это самое ценное богатство, потому что именно тогда происходят все настоящие и нефильтрованные моменты.

«Благодарна за то, что моя семья и близкие здоровы и находятся в добром здравии; благодарна за то, что вокруг меня много красивой природы, которой я могу наслаждаться каждый момент каждого дня; благодарна за то, что моя беременность прошла хорошо и я смогла насладиться процессом в полной мере; благодарна за то, что я довольно позитивный человек в своем мировоззрении; благодарна за то, что смогла выпустить три песни в этом году; благодарна за то, что жизнь свела меня с разными вдохновляющими людьми», - перечислила она.