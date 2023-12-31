Интересный год, полный перспектив: гороскоп Глобы на 2024 для каждого знака Зодиака

Тамара Глоба дала прогноз на 2024 и рассказала, что в нем ждать каждому знаку Зодиака. По словам астролога, наступающий год станет легче уходящего в «стремлении к миру».
Для Овнов год будет «очень интересным». Стоит браться за все проекты, которые появятся в их жизни. Светлые идеи и мысли принесут успех и развитие, даже если сразу что-то не состоится. В марте, сентябре и октябре Овнам нужно будет поработать над отношениями, а весной задуматься о здоровье. По-настоящему успешной станет вторая половина года - удачи будут в спорте, любви и творческих проектах.
Многие Тельцы в 2024 году могут достигнуть больших высот. Это будет период реализации новых идей, хорошей прибыли, исполнения мечты. Жизнь даст вам возможности. И эти возможности реализуются даже лучше, чем вы планировали». Представителей знака не должны ждать потери при условии, что они не пойдут наперекор судьбе. Нужно беречь дружбу, особенно в конце лета и начале осени. Старые приятели могут уйти, но новые обязательно появятся, уверена Глоба.
Для Близнецов год откроет неожиданные перспективы. В первой половине появятся хорошие возможности, чтобы вкладываться в новые дела, имущество, землю. Во второй нужно будет смело реализовывать их.
Ракам новый год даст возможности продвинуть планы и идеи, которые не получилось реализовать в предыдущие. Многие потери будут компенсированы. Что касается личных отношений, есть хорошие возможности. Но нужно обратить внимание на жильё и беречь родителей.
У Львов в 2024 году будет подъём в карьере и личном заработке, особенно весной, летом и осенью. В первой половине весны и в конце лета у Львов могут быть неприятности в дороге - есть риск аварии или потери машины.
Для Дев год станет успешным вдали от дома. Ожидается много переживаний, преимущественно весной и в октябре. В первой половине сентября могут быть личные проблемы. В этот период самое главное - не делить имущество, предупреждает астролог.
Весам год принесёт неожиданные события из-за одновременно трудного воплощения идей и благоприятных обстоятельств, которые придут к этому знаку. Летом представителей знака захватит плодотворная работа с зарубежными партнёрами, откроются новые перспективы. Примерно в это же время и до весны 2025 Весам придётся пережить «духовный коллапс», который коснётся разочарований и личных отношений.
Скорпионам год даст хорошие возможности в работе, чем надо пользоваться. В конце марта, в начале апреля могут возникнуть проблемы с друзьями и срывы некоторых планов в деловой и личной сферах. Хорошее время для Скорпиона - период второй половины осени. Здесь он может делать смелые шаги.
Стрельцы переживут деловой подъём: появятся новые коллеги, а самих представителей знака заметят как хороших профессионалов. У них также возникнут отличные возможности для любви и личных отношений. Весной нужно особенно беречь близких и друзей, и ни в коем случае не выяснять финансовые отношения.
Козерогам год принесёт хорошие творческие возможности. С конца весны их ждёт много поездок и знакомств. Это хорошее время, чтобы построить своё жилье. Но перестраивать всё на новую волну пока не стоит.
К Водолеям может прийти популярность, успех, подъём и возможности продвинуть свои идеи, а также наладить личную жизнь. Летом представителям знака стоит ждать любви или пополнения в семье. Могут вернуться старые партнёры и возникнуть потери, связанные с жилищным вопросом.
Для Рыб 2024 год станет хорошим и удачным в плане путешествий, командировок, а также для публичных выступлений, обучения и преподавания. Опасность личных потерь представляет конец марта, вторая половина апреля может принести материальные проблемы.