Интересный год, полный перспектив: гороскоп Глобы на 2024 для каждого знака Зодиака

Для Дев год станет успешным вдали от дома. Ожидается много переживаний, преимущественно весной и в октябре. В первой половине сентября могут быть личные проблемы. В этот период самое главное - не делить имущество, предупреждает астролог.

Весам год принесёт неожиданные события из-за одновременно трудного воплощения идей и благоприятных обстоятельств, которые придут к этому знаку. Летом представителей знака захватит плодотворная работа с зарубежными партнёрами, откроются новые перспективы. Примерно в это же время и до весны 2025 Весам придётся пережить «духовный коллапс», который коснётся разочарований и личных отношений.

Скорпионам год даст хорошие возможности в работе, чем надо пользоваться. В конце марта, в начале апреля могут возникнуть проблемы с друзьями и срывы некоторых планов в деловой и личной сферах. Хорошее время для Скорпиона - период второй половины осени. Здесь он может делать смелые шаги.

Стрельцы переживут деловой подъём: появятся новые коллеги, а самих представителей знака заметят как хороших профессионалов. У них также возникнут отличные возможности для любви и личных отношений. Весной нужно особенно беречь близких и друзей, и ни в коем случае не выяснять финансовые отношения.

Козерогам год принесёт хорошие творческие возможности. С конца весны их ждёт много поездок и знакомств. Это хорошее время, чтобы построить своё жилье. Но перестраивать всё на новую волну пока не стоит.

К Водолеям может прийти популярность, успех, подъём и возможности продвинуть свои идеи, а также наладить личную жизнь. Летом представителям знака стоит ждать любви или пополнения в семье. Могут вернуться старые партнёры и возникнуть потери, связанные с жилищным вопросом.

Для Рыб 2024 год станет хорошим и удачным в плане путешествий, командировок, а также для публичных выступлений, обучения и преподавания. Опасность личных потерь представляет конец марта, вторая половина апреля может принести материальные проблемы.