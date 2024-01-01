ГОРОСКОП НА 1 ЯНВАРЯ ⟩ Что ждет каждый знак Зодиака в первый день 2024 года?

Стрелец

Приятный день, хоть и не особенно плодотворный. Он хорошо подходит для мелких и простых дел, до которых обычно не доходят руки. С чем-то могут помочь старые знакомые, они же поделятся хорошими новостями, идеями, которые вам понравятся. Небольшие покупки будут удачными. День подходит для поездок и прогулок: они позволяют взбодриться, зарядиться энергией. Радуют неожиданные встречи с давними знакомыми. Даже если в последнее время вы мало общались, сейчас наверняка найдется, о чем поговорить. Откровенный разговор может заметно изменить к лучшему отношения с человеком, с которым вы в последнее время не ладили.

Козерог

День отдыха и развлечений, приятных встреч, интересных разговоров и веселых шуток. Назвать его плодотворным, пожалуй, нельзя: хочется отложить дела на потом, и многие Козероги именно так и поступают. К проблемам это не приведет, вы со всем отлично справитесь чуть позже. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не исключено и возвращение долгов, о которых вы давно забыли. День отлично подходит для того, чтобы планировать будущие покупки, размышлять об инвестициях. Во всем, что касается финансов и имущества, можно положиться на интуицию.

Водолей

Не переживайте по пустякам в первой половине дня. В это время что-то может складываться не так, как вы ожидали, но это вовсе не значит, что планы не удается осуществить. Вы обязательно найдете способ достичь цели, сделать все, что задумали. Друзья и давние знакомые охотно в этом помогут. Влияние позитивных тенденций со временем усиливается, вторая половина дня радует и удачными совпадениями, и хорошими новостями, и приятными встречами. Это отличное время для общения с самыми близкими людьми: вы понимаете друг друга с полуслова, о многом можете договориться.

Рыбы

Яркий благоприятный день. Вы полны энергии, не хотите сидеть без дела, с энтузиазмом беретесь за все новое, даже если не уверены в успехе своих начинаний. Окружающие не готовы поддержать вас сразу, но сделают это, как только поймут, что вы выбрали верный путь и победы не за горами. День удачен с финансовой точки зрения. Вероятны денежные поступления, которые окажутся очень кстати. Некоторые Рыбы найдут способ увеличить свои доходы, поймут, как превратить давнее хобби в бизнес. Не исключено, что появятся и другие отличные идеи, за которыми последуют большие перемены в жизни.