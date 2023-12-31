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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ В новогодней передаче Õhtu! сразятся между собой всеми любимые эстонские знаменитости

Limon.ee
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Уже сегодня вечером телезрители станут участниками захватывающей новогодней программы Õhtu!, сообщает Elu24. Смотрите в галерее, что вас ждет!

На один безумный вечер вся студия Õhtu! преобразится: взрывающиеся хлопушки, бассейны с бурлящей лавой, стены из воздушных шаров, сцена для песенных баттлов и роскошный green room («зеленая комната» - пространство, которое функционирует как зал ожидания для исполнителей до, во время и после выступления или шоу, когда артисты не заняты на сцене - прим. ред.).

Для финальной битвы года капитаны Юри и Роберт выбрали лучших из лучших членов команды, и поединок наверняка будет неожиданным. Анне Вески и Яагуп Крем, Генка и Ленна, Карл Мадис и Грете Пайя, Отт Лепланд и Кадри Вооранд, Герд Кантер и Саския Алусалу.

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