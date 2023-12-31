БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ В новогодней передаче Õhtu! сразятся между собой всеми любимые эстонские знаменитости

На один безумный вечер вся студия Õhtu! преобразится: взрывающиеся хлопушки, бассейны с бурлящей лавой, стены из воздушных шаров, сцена для песенных баттлов и роскошный green room («зеленая комната» - пространство, которое функционирует как зал ожидания для исполнителей до, во время и после выступления или шоу, когда артисты не заняты на сцене - прим. ред.).