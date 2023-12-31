БУДУТ БЛИСТАТЬ ⟩ Три знака Зодиака, которые удачно встретят Новый год

Стрелец

У Стрельцов в новогоднюю ночь будет невероятно праздничное настроение! Они станут душой любой компании за праздничным столом, а также смогут создать уютное и радостное новогоднее торжество, насыщенное традициями и вниманием к близким.

Близнецы

Близнецы будут блистать в новогоднюю ночь и станут центром внимания. Они могут придумать увлекательные игры или развлечения, что добавит разнообразие в праздничные мероприятия. Хорошее настроение представителям этого знака гарантировано не только в праздничную ночь, но и на весь период новогодние-рождественских праздников.

Весы

Весы в этот Новый год найдут удовольствие в общении с родными и празднованиях в уютной обстановке, с хорошей едой и приятной атмосферой. Им удастся организовать веселые посиделки и создать праздничную атмосферу вокруг себя. Также Весы получат огромное удовольствие от процесса вручения подарков родным.