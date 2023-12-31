КТО ОНА? ⟩ Первая женщина в мире заработала 100 миллиардов долларов

Издание Bloomberg опубликовало свой рейтинг самых богатых людей планеты. На первом месте без сюрпризов: в списке лидирует основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, на счету которого солидные 232 миллиарда долларов. Но намного больше нас заинтересовала другая позиция - самая богатая женщина в мире, чье состояние впервые превысило 100 миллиардов долларов.