Умер звезда сериала «Клан Сопрано»

Романус скончался еще 23 декабря, но СМИ узнали о его смерти спустя неделю.

Известно, что он умер в частной больнице в Волосе, Греция. Что стало причиной смерти, Роберт не уточнил.

Актер известен ролями крутых парней. В мегапопулярном сериале «Клан Сопрано» Романус воплотил образ Ричарда Ла Пенны, мужа доктора Дженнифер Мелфи. Он появился в четырех эпизодах с 1999 по 2002 год.

Среди других его заметных ролей - Майкл Лонго в фильме Мартина Скорсезе «Злые улицы» в 1973 году и роль таксиста Гарри Каньона в «Хэви-метале» в 1981 году. В телевизионном сезоне 1981-82 годов он получил повторяющуюся роль детектива-лейтенанта Чарли Ганзера в криминальном сериале ABC «Ударный отряд».

У Романуса остались сын Роберт, вторая жена, художник по костюмам, номинантка на «Оскар» Антея Силберт, и младший брат Роберт Романус.