В Британии скончался звезда фильма «Бэтмен» Том Уилкинсон

Жена и семья артиста были с ним в момент смерти.

За свою выдающуюся карьеру, длившуюся почти 50 лет, Уилкинсон завоевал множество актерских наград, а также две номинации на «Оскар». Aктер получил известность благодаря ролям в кинокартинах «Вечное сияние чистого разума», «Час пик» и «Рок-н-рольщик».

«С большой печалью семья Тома Уилкинсона сообщает, что он внезапно скончался дома 30 декабря. Его жена и семья были с ним», – говорится в заявлении его агента от имени семьи.

Вдали от экрана Уилкинсон женился на коллеге-актрисе Дайане Хардкасл в 1988 году. У пары родилось две дочери.

Уилкинсон снялся вместе со своей женой в фильме «Лучший экзотический отель Мэриголд», хотя Хардкасл играл второстепенную роль, и они не взаимодействовали в фильме. Однако пара сыграла мужа и жену в американском триллере 2014 года «Хорошие люди».