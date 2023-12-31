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ВИДЕО ⟩ Таня Михайлова-Саар желает жителям Эстонии много приятных мелочей

Limon.ee
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Певица Таня Михайлова-Саар поздравляет жителей Эстонии с наступающим Новым годом. Сама она будет встречать праздник со своей семьей и близкими друзьями, чего и всем желает!

Певица пожелала провести праздники вместе с друзьями и семьей.

«Хорошо провести время со своими любимыми людьми – для меня это самое важное, – говорит Таня Михайлова-Саар. – И, конечно, много приятных мелочей: запах мандаринов, фейерверки, вкусные конфеты, подарочки, много снега. Я мечтаю, что в новом году исполнятся все ваши желания – и маленькие, и большие!»

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