ВИДЕО ⟩ Таня Михайлова-Саар желает жителям Эстонии много приятных мелочей

«Хорошо провести время со своими любимыми людьми – для меня это самое важное, – говорит Таня Михайлова-Саар. – И, конечно, много приятных мелочей: запах мандаринов, фейерверки, вкусные конфеты, подарочки, много снега. Я мечтаю, что в новом году исполнятся все ваши желания – и маленькие, и большие!»