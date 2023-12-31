ПРИМЕТЫ, ЗНАКИ, СИМВОЛЫ ⟩ Как нужно встретить високосный год Зеленого Деревянного Дракона

Приметы и традиции на Новый 2024 год

Если вы хотите заручиться поддержкой Дракона, помните о ключевых традициях праздника:

• отдайте все долги – грядущий символ Нового года считается строгим и категоричным животным, ценящим ответственный подход к делу, особенно если речь идет о финансовой сфере. Стремитесь к материальному достатку и процветанию? Тогда покажите Дракону, что являетесь серьезным человеком и вовремя платите по счетам;

• сделайте генеральную уборку – Дракон ценит порядок и аккуратность, поэтому приглашать его нужно только в «блестящий» дом, предварительно очистив все помещения от мусора и ненужных вещей, излучающих негативную энергетику;

• накройте богатый стол – грядущий символ 2024 года любит вкусно и сытно поесть. Угощайте его разнообразной пищей: мясными нарезками, запеченными блюдами, рыбой, сладостями, фруктами. Тогда Дракон отблагодарит вас в ответ.

Теперь поговорим о главных приметах на Новый год:

• повесьте на елку украшение в виде золотого ключика – и Дракон, любящий богатство, принесет вам его в Новом году на блюдечке;

• положите на подоконник камни, которые любит огнедышащее создание, например, янтарь, яшму, малахит, аметист – так вы привлечете удачу в дом;

• позаботьтесь о том, чтобы на столе было не менее 12 разных блюд, – встречать величественный талисман, приближенный к самому Императору, нужно с королевским размахом. Дракон оценит подобный жест и подарит процветание;