ПРИМЕТЫ, ЗНАКИ, СИМВОЛЫ ⟩ Как нужно встретить високосный год Зеленого Деревянного Дракона

На смену Черному Кролику придет Зеленый Дракон, который по праву считается одним из самых величественных созданий. Стоит помнить о том, что он отличается своенравным характером, поощряя целеустремленность, ответственность и отрицая легкомысленность, расточительство. Чтобы расположить к себе талисман 2024-го, узнайте о главных традициях празднования Нового года и его символике, пишет StarHit.
Приметы и традиции на Новый 2024 год
Если вы хотите заручиться поддержкой Дракона, помните о ключевых традициях праздника:
• отдайте все долги – грядущий символ Нового года считается строгим и категоричным животным, ценящим ответственный подход к делу, особенно если речь идет о финансовой сфере. Стремитесь к материальному достатку и процветанию? Тогда покажите Дракону, что являетесь серьезным человеком и вовремя платите по счетам;
• сделайте генеральную уборку – Дракон ценит порядок и аккуратность, поэтому приглашать его нужно только в «блестящий» дом, предварительно очистив все помещения от мусора и ненужных вещей, излучающих негативную энергетику;
• накройте богатый стол – грядущий символ 2024 года любит вкусно и сытно поесть. Угощайте его разнообразной пищей: мясными нарезками, запеченными блюдами, рыбой, сладостями, фруктами. Тогда Дракон отблагодарит вас в ответ.
Теперь поговорим о главных приметах на Новый год:
• повесьте на елку украшение в виде золотого ключика – и Дракон, любящий богатство, принесет вам его в Новом году на блюдечке;
• положите на подоконник камни, которые любит огнедышащее создание, например, янтарь, яшму, малахит, аметист – так вы привлечете удачу в дом;
• позаботьтесь о том, чтобы на столе было не менее 12 разных блюд, – встречать величественный талисман, приближенный к самому Императору, нужно с королевским размахом. Дракон оценит подобный жест и подарит процветание;
• приобретите копилку в форме символа года и положите туда несколько купюр или монеток, чтобы все 12 месяцев не переживать о пустом кошельке.
Если соблюдать нехитрые правила, удача непременно посетит ваш дом и останется там надолго.
Знаки и символы
На каждый Новый год существуют свои знаки, среди которых есть, как добрые, так и дурные. Итак, что нужно делать, чтобы заручиться благосклонностью Дракона:
• раскройте окна в ночь с 31 декабря на 1 января, пригласив в дом главный символ. Обязательно поставьте на подоконники цветочные горшки с красивыми растениями, потому что Дракон очень любит зелень и природу;
• положите под каждую тарелку на новогоднем столе монетку, чтобы год был щедрым на денежные сюрпризы;
• украсьте дом свечами, которые привлекут Дракона, любящего пламя огня, ведь вместе с ним придут счастье и любовь.
Помните и о дурных знаках, которые могут навлечь неудачу:
• нельзя наводить порядок в доме за несколько часов до боя куранта, чтобы не вымести из него счастье;
• не выбрасывайте еду, которая осталась после застолья, потому что Дракон не терпит расточительства. Лучше всего отдать пищу нуждающимся: бедным людям, голодным уличным животным;
• не грустите в новогоднюю ночь, потому что слезы и печаль в канун праздника могут вернуться в наступившем году.