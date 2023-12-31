Победители конкурса на самую красивую елочку съехались с разных уголков Эстонии, чтобы получить подарки из рук Татьяны Тридворновой

В этом году в фотоконкурсе участвовало 70 снимков, поэтому организаторы решили помимо трех победителей наградить памятными призами создательниц елок в категориях «Самая креативная и концептуальная елка», «Рукоделие», «Цветочная елка», а приз за «Лучшую иностранную елку» и вовсе уехал в шведский Стокгольм.

Получить подарки из рук Татьяны Тридворновой победительницы конкурса приехали из разных уголков Эстонии, в этом году активное участие в фотоконкурсе, помимо таллиннцев, принимали жители Нарвы, Йыхви, Силламяэ, Тарту и Пярну.

Победительницы фотоконкурса тоже приготовили подарки для Татьяны Тридворновой – елочные игрушки, сделанные своими руками. Фото: Konstantin Sednev

Фотоконкурс «Моя любимая елочка» становится уже доброй новогодней традицией и проходит на портале Limon.ee уже второй год. Бессменный организатор ежегодного «Бала цветов», флорист и, как ее еще называют, Цветочная фея – Татьяна Тридворнова – уверена в одном: самую большую ошибку в украшении елки вы делаете, когда вообще решаете ее не украшать! Помните, волшебство и праздник мы делаем себе своими же руками!

Растроганная подарками рукодельниц, Тридворнова пригласила всех победительниц на свой мастер-класс по изготовлению украшений из природных материалов, который пройдет в Таллинне 6 января. Фото: Konstantin Sednev

Дорогие читатели, мы благодарим вас за то, что вы приняли участие в нашем новогоднем конкурсе! Все елочки, которые участвовали в конкурсе, можно рассмотреть ЗДЕСЬ!

Пусть ангелы прилетают на мигающие огоньки ваших елок и щедро осыпают вас чудесами! С наступающим!