ВИДЕО ⟩ «Не конфликтуйте, а решайте проблемы!» Смотрите, что таллиннцы пожелали жителям Эстонии, политикам и близким в 2024 году

«Сейчас самое главное, чтобы нас не тревожили всякие экономические проблемы, чтобы был мир у нас здесь, светило бы солнце почаще над нашим серым небом. Побольше солнечных дней, здоровья, конечно, всем тоже, терпения и психологических, физических сил», - пожелал Индрек жителям Эстонии.

Он также был единственным, кто смело обратился к нашим политикам: «Будьте дипломатичными, опять же терпимее. Прислушивайтесь к тому, что говорит простой народ, общество. И не конфликтуйте друг с другом, а действительно решайте проблемы продуктивно, без всяких негативных эмоций».

«Я бы пожелала всем добра, семейного уюта, счастья и благополучия в наше непростое время», - обратилась к жителям Эстонии Марта.

«По возможности, чтобы люди хорошо жили и чтобы был мир. Надо к этому стремиться. Мы же все на земле живем, как в гостях. Надо жить и радоваться, не надо грустить, не надо», - пожелала в новом году Валентина.

Евгений обратился к своим друзьям: «Хочу пожелать, чтобы они вели здоровый образ жизни, чтобы их подруги, жены слушали мужей своих, чтоб не ругались. А также чтобы детей воспитывали и помогали им уроки делать».

Что еще пожелали таллиннцы жителям Эстонии в наступающем году, смотрите в видео!

Пусть эти пожелания станут для вас источником вдохновения и поддержки в новом году. Пусть они помогут нам объединиться, поддерживая друг друга, и создать лучшее будущее для всех нас!