Украинский хореограф Влад Яма, который с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выехал в США и находится в городе Майами, в пятницу, 29 декабря, примерно в 8 утра по киевскому времени выложил циничный пост, пишет УНИАН.
«Желаю тебе гнить в яме, животное!» Знаменитый украинский хореограф попал в скандал после поста в Instagram
Артист в Instagram опубликовал видео, на котором заснята горящая свеча, и подписал его коротко - «друзья, со мной все норм». Блогер Богдан Беспалов в Telegram жестко проехался по хореографу.
«Это же какой надо быть мраз***й... Влад Яма из Майами пишет, что у него все ок со смайлами в то время, когда в стране такой п*здец сегодня. Желаю тебе гнить в яме, животное!» - говорится в сообщении Беспалова.
Стоит отметить, что между Киевом и Майами разница во времени составляет семь часов