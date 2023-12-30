«Желаю тебе гнить в яме, животное!» Знаменитый украинский хореограф попал в скандал после поста в Instagram

Артист в Instagram опубликовал видео, на котором заснята горящая свеча, и подписал его коротко - «друзья, со мной все норм». Блогер Богдан Беспалов в Telegram жестко проехался по хореографу.

«Это же какой надо быть мраз***й... Влад Яма из Майами пишет, что у него все ок со смайлами в то время, когда в стране такой п*здец сегодня. Желаю тебе гнить в яме, животное!» - говорится в сообщении Беспалова.