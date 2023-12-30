Нет никаких сомнений в том, что звезда реалити-шоу Ким Кардашьян знает толк в тратах, особенно на Рождество. Однако ее недавнее решение засыпать свой участок в Лос-Анджелесе снегом ради рождественской вечеринки вызвало бурю негодования у поклонников, пишет Elu24. «Неужели нельзя было просто купить летний домик в горах?».
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ФОТО ⟩ «Это так глупо и абсурдно». Рождественские декорации Ким Кардашьян вызвали бурю негодования у поклонников
На Рождество Кардашьян решила украсить снегом свою огромную собственность в Лос-Анджелесе. По данным People, рождественская вечеринка проходила в кругу семьи и друзей, а снег стал развлечением как для детей, так и для взрослых - например, в ролике, опубликованном в социальных сетях, Ким с подругой Пэрис Хилтон катаются на санках.