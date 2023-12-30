Во Львове из-за обстрела РФ погиб известный баскетболист и тренер

Виктор Кобзистый участвовал в чемпионатах Европы 2001 и 2005 годов в составе сборной Украины. За свою карьеру баскетболиста бывший нападающий играл в Украине, Болгарии и России.

В 2011 году он закончил карьеру игрока и приступил к тренировкам. Он работал ассистентом главного тренера киевского клуба «Будивельник», а в 2014-ом году стал главным тренером днепродзержинского «ДнепроАЗОТа».

Его сын Александр Кобзистый - один из самых талантливых игроков нового поколения Украины. В настоящее время 20-летний баскетболист выступает за сербскую команду «Мега» из Белграда.