«Я не знаю, можно ли мне об этом говорить...» Анне Вески намекнула, с кем готовит совместную работу

Несмотря на то, что следующий год у Анне Вески уже насыщен выступлениями, и она также планирует вскоре выпустить музыку в сотрудничестве с молодым эстонским исполнителем, время от времени она все же находит время для отдыха. «Этот год начался у меня так хорошо: мы с дочерью ездили в Исландию. Было так приятно оказаться в Исландии в конце февраля. В этот раз мы поедем в Дубай на мой день рождения».