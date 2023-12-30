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«Я не знаю, можно ли мне об этом говорить...» Анне Вески намекнула, с кем готовит совместную работу

Limon.ee
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Анне Вески.
Анне Вески. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Примадонна Анне Вески рассказала в передаче Stuudio TV3, что заметила молодого эстонского артиста, с которым решила посотрудничать. «Печется в духовке небольшой пирожок». Об этом пишет Elu24.

 

Несмотря на то, что следующий год у Анне Вески уже насыщен выступлениями, и она также планирует вскоре выпустить музыку в сотрудничестве с молодым эстонским исполнителем, время от времени она все же находит время для отдыха. «Этот год начался у меня так хорошо: мы с дочерью ездили в Исландию. Было так приятно оказаться в Исландии в конце февраля. В этот раз мы поедем в Дубай на мой день рождения».

Наверное, нет человека, который бы не знал Анне Вески, и, несомненно, многие молодые музыканты равняются на нее. А в курсе ли сама Анне того, чем занимается молодежь? Одно имя она все же упоминает.

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