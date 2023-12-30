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Кошелек будет толстеть целый год: Глоба назвала знаки Зодиака, которых Дракон порадует щедрыми подарками

Limon.ee
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Alekcuo/Shutterstock

Астролог Тамара Глоба сообщила, кому удастся разбогатеть в 2024 году. Звезды на стороне четырех знаков Зодиака.

Тельцы

В Новом году будут стремительно подниматься по карьерной лестнице. Им необходимо плотнее заняться планированием и научиться правильно распоряжаться временем. Инициатива - вот ключик к ресурсному состоянию до конца года. Так они могут наткнуться на супер-предложение, которое изменит жизнь.

Козероги

Они проявят себя в полной мере. Смогут привлечь внимание влиятельных партнеров и заключить с ними серьезный договор, который принесет баснословные деньги.

Львы

Представители знака станут ответственнее за этот год. Продемонстрировав таланты, они заручатся поддержкой более богатых людей, и это поможет достичь целей и получить крупный доход.

Скорпионы

Они станут богаче благодаря настойчивости и решительности. Им необходимо сконцентрироваться на одной цели и идти к ней маленькими шагами. Проделанная работа обязательно принесет желаемые результаты.

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