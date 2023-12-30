В шасси самолета нашли едва живого молодого парня, который прилетел в Париж

Его достали из отсека шасси коммерческого авиасудна. Мужчина сейчас в тяжелом состоянии.

Гражданина обнаружили во время технической проверки после того, как рейс Air Algerie приземлился в парижском аэропорту Орли в четверг, 28 декабря. По данным прокуратуры, у него не было документов, удостоверяющих личность. Пассажиру, который не имел билета, около 20 лет.

Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых мужчина оказался в самолете.

Как сообщило издание The National news, коммерческие самолеты совершают круизы на высоте от 9000 до 12000 м, где температура обычно падает примерно до минус 50°C. Кроме холода, нехватка кислорода делает маловероятным выживание тех, кто путешествует в отсеке шасси, который не отапливается и не имеет давления. Согласно данным Федерального авиационного управления США, 132 человека, известные в отрасли как пассажиры без билетов, пытались в период с 1947 по 2021 год путешествовать в отсеках шасси коммерческих самолетов.