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УЖЕ СКОРО! ⟩ В Таллинне откроется «Школа волшебства», где каждый сможет освоить фокусы и тайны магии

Limon.ee
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Дмитрий Зорин.
Дмитрий Зорин. Фото: Postimees

6 января в Viimsi Raamatukogu состоится торжественное открытие «Школы волшебства» для детей.

На открытии «Школы волшебства» ZorinMagic гостей ждет яркое волшебное шоу в концертном зале, где они увидят невероятные фокусы и сами смогут принять участие в мероприятии.

Фокусник Дмитрий Зорин пригласит желающих научиться фокусам в учебный класс, где и будет проходить обучение. Весь необходимый реквизит для фокусов прилагается.

«Школа волшебства» Дмитрия Зорина.
«Школа волшебства» Дмитрия Зорина. Фото: Postimees

Мероприятие будет разделено на две части: шоу-программа для всех желающих, и обучение трем фокусам - для этого необходимо пройти регистрацию ЗДЕСЬ.

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