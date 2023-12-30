6 января в Viimsi Raamatukogu состоится торжественное открытие «Школы волшебства» для детей.
УЖЕ СКОРО! ⟩ В Таллинне откроется «Школа волшебства», где каждый сможет освоить фокусы и тайны магии
На открытии «Школы волшебства» ZorinMagic гостей ждет яркое волшебное шоу в концертном зале, где они увидят невероятные фокусы и сами смогут принять участие в мероприятии.
Фокусник Дмитрий Зорин пригласит желающих научиться фокусам в учебный класс, где и будет проходить обучение. Весь необходимый реквизит для фокусов прилагается.
Мероприятие будет разделено на две части: шоу-программа для всех желающих, и обучение трем фокусам - для этого необходимо пройти регистрацию ЗДЕСЬ.