ГОРОСКОП НА 31 ДЕКАБРЯ ⟩ Что принесет каждому знаку Зодиака последний день в 2023 году?

Вполне комфортным будет общение со старыми знакомыми, друзьями и родственниками. Сегодня вы не настроены на светские подвиги, но все же будете заметны в любой компании и найдете способ развеселить окружающих. У многих Львов появится желание напомнить о себе давним приятелям или людям, с которыми их некогда связывали романтические отношения.

Дева

Этот день не подходит для того, чтобы заниматься серьезными делами или принимать важные решения. Вас ждет немало интересного, однако жизненный потенциал не слишком высок, а это значит, что недомогание и переутомление не исключены. Отдыхать лучше в компании близких друзей, не пренебрегая прогулками и подвижными играми на свежем воздухе. Посещение ночного клуба или иного заведения, где собирается много людей, покажется вам скорее утомительным, чем приятным.

Порадует общение с родственниками, любимый человек найдет способ порадовать вас, исполнить ваше давнее желание. День будет щедрым на искушения и соблазны, и только здравый смысл позволит вам избежать ловушек судьбы.

Весы

День характеризуется некоторым снижением жизненного тонуса. Несмотря на это, ваше настроение будет, в основном, хорошим и стабильным, однако перегрузок стоит избегать, а алкоголем и тяжелой пищей не злоупотреблять. Деловая активность очень низка, единственное, для чего можно использовать этот день - неформальное общение с коллегами и руководством, налаживание отношений с деловыми партнерами.