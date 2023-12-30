СМОТРИТЕ ⟩ Король Чарльз III нарушил давнюю традицию

В благодарственных письмах короля Чарльза обычно присутствует его официальная фотография, но в этом году в выборе использовалась откровенная фотография королевской особы, а не постановочный снимок: король смеется, и на снимке он изображен идущим и смотрящим в сторону.

Человек, который получил открытку, опубликовал ее в соцсети.

«Интересно, что король Чарльз не выбрал коронационную фотографию для своей поздравительной открытки. Фотография предоставлена Национальной службой Дня благодарения Шотландии. На ней - Посвящение в соборе Святого Джайлса в Эдинбурге, Шотландия. Фотография была сделана 5 июля 2023 года Крисом Джексоном», - описал он снимок.

Кроме того, открытка в этом году - это первый ответ на день рождения, который многие британцы получили от первого лица. Все предыдущие ответы были от третьего лица (Принц Уэльский).

На открытке написано:

«Я чрезвычайно благодарен вам за то, что вы подумали обо мне в мой 75-й день рождения и отправили мне такое трогательное послание. Я передаю вам мои самые теплые пожелания. Чарльз R.». Тут же - подпись монарха.

В отличие от благодарственной открытки, рождественская открытка содержит в себе кадр со дня коронации Чарльза и Камиллы. Фотография, сделанная Хьюго Бернандом в тронном зале Букингемского дворца, изображает монарха и его жену в полных церемониальных регалиях и мантиях.