МИРОВОЙ РЕКОРД ⟩ Британский серийный убийца отбывает 50-е Рождество за решеткой: «Я не оправдываю то, что он сделал, но...»

Он добавил: «Если вы поместите его к насильникам и педофилам, я знаю, потому что он сказал нам, - он собирается убить столько педофилов, сколько сможет. Я не оправдываю то, что он сделал, но... люди, которых он убил, были действительно плохими людьми».

Ранее Модсли говорил, что «счастлив и доволен одиночкой», но однажды описал, что проводить большую часть дня в своем маленьком пространстве - «все равно что быть заживо похороненным в гробу». Ему неоднократно отказывали в просьбах провести время с другими людьми, и он проводил свои дни в специально построенной камере.

В 2021 году он проиграл апелляцию на право провести Рождество с другими людьми, и ему сказали, что он будет заключен в свою «стеклянную коробку» до самой смерти. У него также есть стол и стул, сделанные из спрессованного картона.

В первые дни своего заключения убийца писал в газеты, требуя лучшего обращения. В 2000 году Модсли обратился в суд с требованием разрешить ему умереть. Он написал письмо, ставшее знаменитым. «Для чего меня запирают на 23 часа в сутки? Зачем хлопотать о кормёжке, о часовых прогулках? Для кого я на самом деле опасен? Почему я не могу завести хотя бы волнийстого попугайчика вместо мух, тараканов и пауков, которых здесь много? Я обещаю, что не съем его. Почему у меня в камере нет даже телевизора, чтобы я мог изучать этот мир, чему-то учиться? Почему мне не дают музыкальных кассет, чтобы я слушал прекрасную классическую музыку? Если на всё это тюремщики скажут: "Нет", то может быть просто лучше дать мне капсулу с цианидом?»

Считается, что Модсли был самым долгоживущим заключенным в Британии после убийцы Йена Брейди, который отсидел 51 год и умер в 2017 году. Американский заключенный Альберт Вудфокс, умерший в прошлом году, до своего освобождения в 2016 году удерживал мировой рекорд по продолжительности одиночного заключения - 43 года.

Представитель Министерства юстиции заявил The Mirror, что «в нашей тюремной системе нет такого понятия, как одиночное заключение». Они добавили: «Некоторых преступников изолируют, если они представляют опасность для окружающих. Им разрешено проводить время на свежем воздухе каждый день, иметь свидания, звонить по телефону, получать юридические консультации и медицинскую помощь, как и всем остальным».