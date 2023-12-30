Британский серийный убийца встретил свое 50-е Рождество за решеткой, проведя в одиночной камере больше времени, чем любой другой преступник в мире, пишет Daily Mail.
МИРОВОЙ РЕКОРД ⟩ Британский серийный убийца отбывает 50-е Рождество за решеткой: «Я не оправдываю то, что он сделал, но...»
70-летний Роберт Модсли, печально известный убийца, провел в тюремной камере 50 лет, причем 45 из них - в одиночке, что считается мировым рекордом, сообщает The Mirror.
Преступнику, получившему прозвище «Ганнибал-каннибал» за ложные заявления о том, что он съел мозг одной из своих жертв, было всего 21 год, когда он оказался за решеткой по обвинению в убийстве 30-летнего Джона Фаррелла в 1974 году.
Всего четыре года спустя Модсли был помещен в одиночную камеру после убийства трех человек в тюрьме.
Сейчас он доживает свои дни в камере размером 18 на 15 футов (около 5,5 на 4,5 метров), построенной специально для него в 1983 году и защищенной пуленепробиваемым стеклом.
Преступления
В 1973 году Модсли познакомился с разнорабочим по имени Джон Фаррелл. Фаррелл заплатил ему за секс - и мужчины уединились. Фаррелл показал Модсли фотографии уличных детей и рассказал, что насиловал их. Модсли в приступе ярости схватил пояс и задушил Фаррелла, сообщает Би-би-си.
Модсли довольно быстро поймали, и судья в 1974 году приговорил его к пожизненному сроку с отбыванием в госпитале Броудмор, к западу от Лондона. Это самое известное в стране заведение для содержания преступников с психиатрическими заболеваниями.
В 1977 году Модсли и его сокамерник Дэвид Чизмен заманили в свою камеру осужденного за педофилию Дэвида Фрэнсиса, забаррикадировались там и вдвоем пытали до смерти этого человека - на протяжении девяти часов. После того как жертву нашли с ложкой в ухе, поползли слухи, что Модсли съел часть его мозга.
Это было одно из самых жестоких преступлений за всю историю британской пенитенциарной системы. Его обсуждали СМИ, оно стало легендой в преступном мире, где за Модсли закрепилось прозвище «Ложка» - он использовал ее при пытках и убийстве педофила.
В 1978 году Модсли перевели в тюрьму для особо тяжких преступников Уэйкфилд в Йоркшире (ее называют Замок Монстров). Его боялся даже сидевший там контингент.
Вечером, когда все осужденные проводили время вместе, Модсли пригласил к себе в камеру сидевшего в тюрьме за убийство жены Сални Дарвуда. Они уединились, и Модсли несколько раз ударил осужденного самодельным кинжалом, задушил его и спрятал тело под кроватью.
Сейчас уже нельзя сказать, почему охранники ничего не смогли сделать. Модсли вернулся к остальным осужденным и спросил: не хочет ли кто-то еще составить ему компанию. Желающих не было, и тогда Модсли пошел по крылу тюрьмы и нашел еще одного заключенного, Билла Робертса, - и убил его. Затем сам зашел в помещение, где был дежурный офицер, сел на стул, положил на стол кинжал и сказал: «Перекличка сегодня будет на два имени короче».
В 1979 году он получил новый пожизненный срок и официальный статус самого опасного осужденного Великобритании.
«Заживо похороненным в гробу»
В документальном фильме Channel 5 «ЕВТ Уэйкфилд: Зло за решеткой» племянник Модсли Гэвин из Ливерпуля рассказал о том, как его мягко говорящий, «начитанный» дядя довольствуется тем, что находится взаперти от остального мира.
Он добавил: «Если вы поместите его к насильникам и педофилам, я знаю, потому что он сказал нам, - он собирается убить столько педофилов, сколько сможет. Я не оправдываю то, что он сделал, но... люди, которых он убил, были действительно плохими людьми».
Ранее Модсли говорил, что «счастлив и доволен одиночкой», но однажды описал, что проводить большую часть дня в своем маленьком пространстве - «все равно что быть заживо похороненным в гробу». Ему неоднократно отказывали в просьбах провести время с другими людьми, и он проводил свои дни в специально построенной камере.
В 2021 году он проиграл апелляцию на право провести Рождество с другими людьми, и ему сказали, что он будет заключен в свою «стеклянную коробку» до самой смерти. У него также есть стол и стул, сделанные из спрессованного картона.
В первые дни своего заключения убийца писал в газеты, требуя лучшего обращения. В 2000 году Модсли обратился в суд с требованием разрешить ему умереть. Он написал письмо, ставшее знаменитым. «Для чего меня запирают на 23 часа в сутки? Зачем хлопотать о кормёжке, о часовых прогулках? Для кого я на самом деле опасен? Почему я не могу завести хотя бы волнийстого попугайчика вместо мух, тараканов и пауков, которых здесь много? Я обещаю, что не съем его. Почему у меня в камере нет даже телевизора, чтобы я мог изучать этот мир, чему-то учиться? Почему мне не дают музыкальных кассет, чтобы я слушал прекрасную классическую музыку? Если на всё это тюремщики скажут: "Нет", то может быть просто лучше дать мне капсулу с цианидом?»
Считается, что Модсли был самым долгоживущим заключенным в Британии после убийцы Йена Брейди, который отсидел 51 год и умер в 2017 году. Американский заключенный Альберт Вудфокс, умерший в прошлом году, до своего освобождения в 2016 году удерживал мировой рекорд по продолжительности одиночного заключения - 43 года.
Представитель Министерства юстиции заявил The Mirror, что «в нашей тюремной системе нет такого понятия, как одиночное заключение». Они добавили: «Некоторых преступников изолируют, если они представляют опасность для окружающих. Им разрешено проводить время на свежем воздухе каждый день, иметь свидания, звонить по телефону, получать юридические консультации и медицинскую помощь, как и всем остальным».