ФОТО ⟩ Пятилетний сын известного украинского музыканта впал в кому после удаления зубов

«21 сутки наш невероятный сыночек в коме. Ему констатирована смерть мозга... из-за ненадлежащего удаления молочных зубов», - написал Пашник.

По его словам, 8 декабря жена Марианна с сыном Велесом пошли в клинику ООО «ОРИ групп» (Ori-Dent), чтобы удалить два молочных зуба. Работники стоматологического центра предложили провести оперативное вмешательство под общей анестезией.

Он рассказал, что ребенок протестовал в операционной и не давал надеть маску, будто чувствуя приближение трагедии.

«Врач-анестезиолог на глазах жены, силой надевала сыну маску. Жена попросила прекратить это, но анестезиолог не послушала и продолжала прижимать маску, после чего он уснул. Через некоторое время после начала операции, жена услышала возню в операционной, туда начали сбегаться медицинские работники, примерно через 20 минут приехали две бригады неотложной помощи. К жене вышел медицинский директор ООО "ОРИ групп", который сообщил, что во время операции у ребенка произошла остановка сердца, которое врачам удалось запустить, и что его переводят в реанимационное отделение больницы святого Николая», - отметил отец ребенка.

Пашник добавил, что от лечащего врача супруги узнали, что ситуация критическая и что сын находится в тяжелом состоянии.