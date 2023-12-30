ФОТО ⟩ Пятилетний сын известного украинского музыканта впал в кому после удаления зубов

Во Львове 5-летний сын музыканта Виктора Пашника впал в кому после операции по удалению молочных зубов. Об этом отец мальчика сообщил на своей странице в Facebook.
«21 сутки наш невероятный сыночек в коме. Ему констатирована смерть мозга... из-за ненадлежащего удаления молочных зубов», - написал Пашник.
По его словам, 8 декабря жена Марианна с сыном Велесом пошли в клинику ООО «ОРИ групп» (Ori-Dent), чтобы удалить два молочных зуба. Работники стоматологического центра предложили провести оперативное вмешательство под общей анестезией.
Он рассказал, что ребенок протестовал в операционной и не давал надеть маску, будто чувствуя приближение трагедии.
«Врач-анестезиолог на глазах жены, силой надевала сыну маску. Жена попросила прекратить это, но анестезиолог не послушала и продолжала прижимать маску, после чего он уснул. Через некоторое время после начала операции, жена услышала возню в операционной, туда начали сбегаться медицинские работники, примерно через 20 минут приехали две бригады неотложной помощи. К жене вышел медицинский директор ООО "ОРИ групп", который сообщил, что во время операции у ребенка произошла остановка сердца, которое врачам удалось запустить, и что его переводят в реанимационное отделение больницы святого Николая», - отметил отец ребенка.
Пашник добавил, что от лечащего врача супруги узнали, что ситуация критическая и что сын находится в тяжелом состоянии.
«Медики сообщили, что во время стоматологической операции у нашего сына была клиническая смерть и врачи слишком долго проводили реанимационные мероприятия, что привело к тяжелому состоянию ребенка. После очередного обследования лечащий врач сообщил, что мозг ребенка мертв и его жизнь поддерживают только аппараты. По состоянию на сейчас ситуация каждый раз ухудшается и врачи не дают ни единого шанса нашему сыну на жизнь, ведь все органы понемногу отмирают», - поделился мужчина.
Он рассказал, что по его заявлению было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем предоставлении сыну медицинской помощи в стоматологической клинике.
«Для нас до сих пор не понятно, что надо было делать в операционной со здоровым ребенком, чтобы сейчас он был в коме без шансов на жизнь», - подчеркнул музыкант.
Пашник обратился ко всем родителям с просьбой быть бдительными и придирчиво выбирать врачей, чтобы не оказаться на его месте.
Пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская сообщила УНИАН, что 17 декабря следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).
По ее информации, сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.
В Первом медицинском объединении Львова, в которое входит больница Святого Николая, УНИАН рассказали, что ребенок поступил к ним 21 день назад в терминальном состоянии. Теперь его состояние остается крайне тяжелым, без положительной динамики.
«Прогнозировать дальнейшее течение трудно, наша команда делает все возможное, чтобы состояние ребенка оставалось стабильным. Мы не можем говорить о том, что повлекло такое состояние ребенка, поскольку проводится следствие», - сказали врачи.