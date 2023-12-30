ГОРОСКОП НА 30 ДЕКАБРЯ ⟩ Тельцов ждут перемены в личной жизни, а Стрельцам нельзя на сегодня планировать ничего важного

Влюбленным следует больше времени проводить вместе, быть внимательнее друг к другу и не скрывать того, что кажется важным. Это прекрасный день для романтического признания - но лишь в том случае, если вы уверены в своих чувствах.

Овен

День характеризуется резким снижением деловой активности. Занятия, вызывающие у вас особый интерес, вряд ли назовешь полезными, и именно поэтому особенно велика вероятность услышать критику и неприятные замечания в свой адрес. Постарайтесь сдержать обещания, данные коллегам и партнерам, не пускайте на самотек дела, результат которых для вас важен. Не исключены денежные поступления, однако велика вероятность, что они окажутся меньше, чем вы ожидали.

Вероятны благоприятные перемены в личной жизни, можно признаться в своих чувствах, наладить отношения с любимым человеком. Разногласия не исключены, но ссор и конфликтов они не вызовут - вам отлично удается справляться с негативными эмоциями.

Телец

Деловая активность снижена, выполнение профессиональных обязанностей вряд ли покажется вам увлекательным и интересным занятием. Зато весьма вероятны перемены к лучшему в личной жизни, романтические знакомства и приятные признания. Вы производите неизгладимое впечатление на представителей противоположного пола, но сами не теряете головы, что сводит к минимуму вероятность легкомысленных поступков, которые могут иметь неприятные последствия.