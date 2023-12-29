ЗНАКОМОЕ ЧУВСТВО? ⟩ Самая распространенная причина, по которой ваши волосы иногда «болят»

Существует множество причин почему может болеть кожа головы, включая тугие прически, себорейный дерматит и даже стресс (да, тугая кожа головы - довольно частое явление при стрессе). Но одним из самых распространенных виновников является просто грязь на коже головы - омертвевшие клетки кожи, жир, лак для волос, остатки сухого шампуня и других средств.

Грязь скапливается на волосяных фолликулах и вызывает воспаление, что приводит к шелушению, зуду и болезненности кожи головы. При сильном загрязнении волосы могут даже выпадать из-за сильного воспаления. Но не волнуйтесь - для того чтобы волосы выпали, нужно не просто несколько дней боли. Боль в коже головы - это сигнал о том, что пора помыть голову или даже сделать скраб для кожи головы.