Знакомый сценарий: кожа головы болит и нежная на ощупь, а вы уже несколько дней ничего не делали с волосами. Почему возникает дискомфорт? Многие люди испытывают боль в корнях волос, и зачастую существует очень простое решение.
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ЗНАКОМОЕ ЧУВСТВО? ⟩ Самая распространенная причина, по которой ваши волосы иногда «болят»
Существует множество причин почему может болеть кожа головы, включая тугие прически, себорейный дерматит и даже стресс (да, тугая кожа головы - довольно частое явление при стрессе). Но одним из самых распространенных виновников является просто грязь на коже головы - омертвевшие клетки кожи, жир, лак для волос, остатки сухого шампуня и других средств.