Суд оштрафовал Настю Ивлееву за организацию «Почти голой вечеринки»

В РФ оштрафовали телеведущую и амбассадора компании российской компании МТС Анастасию Ивлееву за организацию скандальной «Почти голой вечеринки». Ее оштрафовали за организацию «массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

Нарушения общественного порядка, как говорится в решении суда, заключались в том, что в ходе мероприятия, известного, как «Almost naked», были допущены:

нарушения общественного порядка, в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде;

пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений;

нецензурная брань в общественном месте.

На сумму в 100 тысяч рублей могут оштрафовать только должностных лиц, а для юридических штрафы начинаются от 200 тысяч рублей.

В каком статусе суд оштрафовал Ивлееву и почему была назначена сумма штрафа в 100 тысяч рублей, не уточняется.

Вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый»), организованная Ивлеевой, прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря.