Дэвид Бекхэм показал редкое фото с мамой и похвастался забавным подарком на Рождество от жены

Зимние праздники Дэвида проходят в кругу семьи. В частности, спортсмен показал фото со своей мамой на кухне. В фотоблоге Бекхэм поделился двумя фотоснимками с самым родным человеком. На первом она что-то готовит для сына, а на втором спортсмен возле нее уже моет посуду с искренней улыбкой.

К слову, Сандра готовила не только своему сыну, но и невестке и их детям. Бекхэм даже отметил, что это был жареный картофель, который понравился всей семье.

«Обед с мамой, а затем - мытье посуды с небольшим смехом. Обожаю маму Сандру и сестру Джоанну , которая посуду не мыла, шок! Жареный картофель был вкусным, считают Виктория, Круз и Гарпер», - написал знаменитость.

Также жена экс-футболиста на днях делилась постом, где показала, что подарила Дэвиду на Рождество. Так, супруги показались у курятника. А когда Виктория спросила у мужа, что же он получил на праздник, его ответ насмешил поклонников: «Курей и петушка».

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