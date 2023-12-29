Обязательно повесьте этот предмет на елку: «магнит» для денег и счастья

Желаемое он даст только тем, кто отнесется уважительно, поэтому обязательно запомните, что вешают на елку в первую очередь те, кто хочет жить счастливо.

Что повесить на елку - приметы и правила

Перед тем как украсить елку, важно определиться, чего вы хотите от будущего года. Желать все и сразу - плохая идея, потому что Дракон решит, что вы слишком меркантильны или сами не знаете, что вам нужно, в итоге не получите ничего. Именно поэтому для разных целей созданы разные символы.

Что повесить на елку, чтобы выйти замуж

Считается, что девушки, которые хотят выйти замуж в следующие 365 (или 366) дней, должны повесить на новогоднюю елку свое кольцо. Причем, этот предмет обязательно первым разместить, иначе ритуал не сработает. Нельзя брать украшение в долг у мамы или подруги - оно должно быть именно вашим. Материал не важен, допустимо использовать даже бижутерию, главное - ваш мысленный настрой и искреннее желание скорейшего замужества. Так что, если повесить кольцо на елку - примета для вас окажется благополучной, а вы в ближайшее время встретите «того самого».

Что повесить на елку, чтобы забеременеть

Молодые женщины, которые желают иметь детей, должны начать украшение елки с детских вещей - маленьких носочков, шапочек, слюнявчика. Также рекомендуется разместить на новогоднем дереве маленькую детскую игрушку. Мысленно попросите Вселенную о том, чтобы она послала вам малыша в будущем году, и желание исполнится. Важно сосредоточиться на таком действии, отнестись к нему серьезно и с любовью - тогда всё получится.

Что повесить на елку, чтобы были деньги

Как ни странно, но подобное притягивает подобное, поэтому для финансового достатка нужно вешать на елку купюры. Перед тем как повесить деньги на елку, определитесь с валютой - это могут быть гривны, доллары, евро. Можете свернуть их в трубочку, перевязать плотно ниткой с одного края, а на другом сделать петлю и «зацепить» ее на ветке. Кстати, очень важно думать о деньгах и будущем обогащении в положительном ключе - если вы настроены корыстно, то высшие силы отберут у вас доход, а не удвоят его.