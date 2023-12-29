НАРОД НЕГОДУЕТ ⟩ Финский инвестор года получает пособия от государства, имея доход почти в 7000 евро

Рантанен стала известна в Финляндии благодаря своему экономному образу жизни, и в прошлом году она была признана инвестором года. Она мать пятерых детей и имеет аккаунт в Instagram Kolmio kuudelle , где делится своими советами по экономии. У аккаунта более 58 000 подписчиков, пишет Ilta-Sanomat .

Рантанен написала в социальных сетях о своем декабрьском бюджете. По ее словам, доходы за месяц составили более 6800 евро, а расходы - чуть менее 2800 евро. Расходы включали в себя платеж по ипотеке в размере 705 евро и страховой депозит в размере 328 евро.