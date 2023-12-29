«Последние несколько недель вы все еще можете приходить к нам и веселиться, как будто завтра не наступит, в нашем старом здании, напротив клуба Venus», - объявил владелец ресторанов Стен-Эрик Янтсон о переезде своих коктейль-баров Tai Boh и Manna La Roosa!
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НОВОЕ НАЧАЛО ⟩ Известный эстонский бизнесмен объявил о закрытии двух популярных ресторанов
Три месяца назад разразился скандал, когда выяснилось, что бывшая жена Стена-Эрика Янтсона и мать его детей Даана Суун объединилась с предпринимателем Андресом Сынаяла для ведения ресторанного бизнеса.