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НОВОЕ НАЧАЛО ⟩ Известный эстонский бизнесмен объявил о закрытии двух популярных ресторанов

Крислин Метсанурм
, репортер
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Стен-Эрик Янтсон.
Стен-Эрик Янтсон. Фото: Toomas Huik

«Последние несколько недель вы все еще можете приходить к нам и веселиться, как будто завтра не наступит, в нашем старом здании, напротив клуба Venus», - объявил владелец ресторанов Стен-Эрик Янтсон о переезде своих коктейль-баров Tai Boh и Manna La Roosa!

Три месяца назад разразился скандал, когда выяснилось, что бывшая жена Стена-Эрика Янтсона и мать его детей Даана Суун объединилась с предпринимателем Андресом Сынаяла для ведения ресторанного бизнеса.

Хотя Янтсон уже много лет работает в центре города со своими престижными ресторанами Manna la Roosa и Tai Boh, здание по адресу Vana-Viru 15, где расположены рестораны, фактически принадлежит компании Андреса Сынаяла.

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