НОВОЕ НАЧАЛО ⟩ Известный эстонский бизнесмен объявил о закрытии двух популярных ресторанов

«Последние несколько недель вы все еще можете приходить к нам и веселиться, как будто завтра не наступит, в нашем старом здании, напротив клуба Venus», - объявил владелец ресторанов Стен-Эрик Янтсон о переезде своих коктейль-баров Tai Boh и Manna La Roosa!