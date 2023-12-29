Женщину начал беспокоить треск в ухе: она и представить не могла, чем это закончится

«Я была очень озадачена тем, как он вообще сюда попал», - сказала 29-летняя Люси Уайлд South West News Service.

Мама троих детей из Чешира впервые почувствовала, что что-то не так, когда однажды в середине октября проснулась от «треска» в ухе. Это чувство сохранялось в течение дня. Поэтому она решила исследовать ухо с помощью электронного чистящего устройства ушей, оснащенного камерой, напоминающей высокотехнологичную ватную палочку. Именно тогда она совершила ужасное открытие: в ее ухо проник паук.

«Меня трясло при попытке вытащить это. Мы позвонили в службу экстренной помощи. Мне закапали в ухо теплое оливковое масло и вытащили его», — вспомнила Уайлд.

Несмотря на успешное удаление существа, британка сказала, что у нее из уха текла кровь, и она плохо слышала. Люси обратилась в кабинет врача, где медики прописали ей недельный курс антибиотиков. Она была в шоке, но считала, что ее проблема уже позади. К сожалению, как ложная кульминация в ужастике, это была лишь верхушка айсберга.

Через некоторое время Уайлд снова начала чувствовать боль в ушах, что побудило ее повторно осмотреть ушной канал с помощью прибора. Женщина обнаружила зловещее с виду черное образование. Сначала она не знала, что делать с этим веществом, предполагая, что это мог быть отруб или другой еще больший паук.

Люси обратилась к отоларингологу, где врач поставил ей еще более ужасающий диагноз.

«Да, это паучье гнездо», - сказал врач, добавив, что никогда раньше не сталкивался с чем-то подобным.

Для выселения восьминогих медикам пришлось отсасывать все во внутренней части ее уха - процесс, который Уайльд описала как «самую мучительную боль», которую она когда-то испытывала.

«Меня действительно рвало, пока он делал процедуру - это было очень больно», - вспомнила она. «Я бы лучше снова пошла на роды или кесарево сечение».

И хотя процедура оказалась успешной, Уайлд по-прежнему боится, что в ее ухе могли остаться пауки.