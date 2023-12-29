«Я себя насиловала»: Настя Каменских откровенно рассказала о проблемах с весом

«Я поправилась нормально, - сказала Настя. - Но не волнуюсь из-за данной ситуации, потому что очень красиво выгляжу. Более того, с таким весом я себя на 100% полюбила. Раньше была сухонькой, сейчас же пришло понимание, что раньше себя "насиловала". У меня был чрезвычайный режим, пятиразовое питание».