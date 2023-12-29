«Я себя насиловала»: Настя Каменских откровенно рассказала о проблемах с весом

Певица Настя Каменских по возвращении с Потапом из Майами приняла участие в программе «Пекельні борошна», где призналась ведущему Евгению Клопотенко, что за последний год ее вес сильно изменился. Артистка не скрывает, что немного набрала килограммов. Но ее это не смущает, пишут Факты.
«Я поправилась нормально, - сказала Настя. - Но не волнуюсь из-за данной ситуации, потому что очень красиво выгляжу. Более того, с таким весом я себя на 100% полюбила. Раньше была сухонькой, сейчас же пришло понимание, что раньше себя "насиловала". У меня был чрезвычайный режим, пятиразовое питание».
Певица добавила, что сейчас придерживается здорового питания. Употребляет мало калорий, еда у нее сбалансированная: «Например, на завтрак - сложные углеводы, а перекус - белок от яйца. Обед у меня в час дня. Далее клетчатка, это могут быть курица и немножечко гречки. Последний прием пищи - белок в виде рыбы или курицы, салат».