Пт, 29.12.2023
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НЕОЖИДАННО ⟩ Кого срочно снимают в фильме «Иван Васильевич меняет все!» вместо удаленного Филиппа Киркорова

Limon.ee
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Фото: FILIPP KIRKOROV TELEGRAM CHANNEL

Появились фото со съемочной площадки российского канала ТНТ. Кто же заменит Филиппа Киркорова, которого вырезали из новогоднего эфира после скандальной вечеринки Ивлеевой.

Генпродюсер телеканала ТНТ Тина Гивиевна сообщила, что сейчас вовсю идет доработка некоторых сцен. Официально это связано с тем, что продюсеры хотят сделать их экспрессивнее и веселее, чтобы победить всех конкурентов в новогоднюю ночь. Но есть и неофициальная версия такого решения.

Дело в том, что после скандальной вечеринки Ивлеевой волна хейта долетела до Филиппа Киркорова. Поп-король российской эстрады принес публичные извинения и подчеркнул – он не знал об атмосфере и гостях мероприятия. Но негодование только растет. Теперь благодаря общественникам зрители лишатся возможности увидеть  артиста в новогоднем эфире.

Певца уже убрали с плаката «Иван Васильевич меняет все», а теперь часть киносцен с его участием переснимается в экстренном порядке. В распоряжении «СтарХита» попали первые эксклюзивные кадры со съемок – теперь понятно, кто заменил Киркорова.

Сегодня стало известно о том, что среди персонажей – Ивана Грозного, Наполеона, Ленина и других исторических героев – нашлось место и французскому королю Людовику XVI. Его сыграет звезда сериалов «Слово пацана» и «Черная весна» Никита Кологривый. Смотрите видео!

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