НЕОЖИДАННО ⟩ Кого срочно снимают в фильме «Иван Васильевич меняет все!» вместо удаленного Филиппа Киркорова

Генпродюсер телеканала ТНТ Тина Гивиевна сообщила, что сейчас вовсю идет доработка некоторых сцен. Официально это связано с тем, что продюсеры хотят сделать их экспрессивнее и веселее, чтобы победить всех конкурентов в новогоднюю ночь. Но есть и неофициальная версия такого решения.

Дело в том, что после скандальной вечеринки Ивлеевой волна хейта долетела до Филиппа Киркорова. Поп-король российской эстрады принес публичные извинения и подчеркнул – он не знал об атмосфере и гостях мероприятия. Но негодование только растет. Теперь благодаря общественникам зрители лишатся возможности увидеть артиста в новогоднем эфире.

Певца уже убрали с плаката «Иван Васильевич меняет все», а теперь часть киносцен с его участием переснимается в экстренном порядке. В распоряжении «СтарХита» попали первые эксклюзивные кадры со съемок – теперь понятно, кто заменил Киркорова.

Сегодня стало известно о том, что среди персонажей – Ивана Грозного, Наполеона, Ленина и других исторических героев – нашлось место и французскому королю Людовику XVI. Его сыграет звезда сериалов «Слово пацана» и «Черная весна» Никита Кологривый. Смотрите видео!