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ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНО ⟩ «Русское радио» с нового года сменило свое название

Limon.ee
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Фото: Postimees

С 1 января 2024 года «Русское Радио» меняет имя и формат: добро пожаловать русское «Super Радио» - радио, где любимые хиты на русском языке гармонично соседствуют с мировыми шлягерами!

«Русское Радио» стало «Super Радио»!

«Это изменение нацелено на дальнейшее развитие и укрепление нашей радиостанции. «Super Радио» продолжит традиции создания качественного контента и лучших программ, которые вы знаете и любите. Мы взяли всё хорошее из старой жизни в новую. Продолжительное время «Русское Радио» было горячо любимо аудиторией, и воспоминания о нём навсегда останутся в наших сердцах. Но всему своё время. «Super Радио» - музыкально-развлекательная радиостанция, адресованная тем людям, кто с удовольствием слушает песни самых популярных и известных артистов, поющих по-русски, и также рад международным музыкальным бестселлерам. Определённо, на «Super Радио» слушателей ждут суперведущие, супермузыка и, конечно же, супернастроение» - сказала программный директор русскоязычного вещания SKY Media Наталья Шустрова.

«Super Радио» в твоём городе:

Таллинн 90.6 FM

Нарва 103.6 FM

Тарту 101.2 FM

Раквере 99.2 FM

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