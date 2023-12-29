«Теперь мы получаем свежие взбитые сливки дважды в неделю. Это единственное кафе в Дубае, которое получает взбитые сливки прямо с молочной фабрики», - говорит эстонка, объясняя, как готовятся вкуснейшие десерты в ее кафе. Если приготовить «павлову» ей просто, то управлять кафе в Дубае немного сложнее, пишет Elu24.
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Эстонки, открывшие кафе в самом большом торговом центре мира: голос пропал от постоянных споров...
В последнем в этом году выпуске программы Roaldi retked («Путешествия Роальда» - прим.ред.) ведущий отправился в Объединенные Арабские Эмираты, где посетил два заведения эстонской кухни: одно в Абу-Даби, другое в Дубае. Если в Абу-Даби находится ресторан Valgerand, где подают вкуснейшие стейки, то в Дубае две жительницы Эстонии предлагают нечто сладкое.