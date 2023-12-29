Эстонки, открывшие кафе в самом большом торговом центре мира: голос пропал от постоянных споров...

В последнем в этом году выпуске программы Roaldi retked («Путешествия Роальда» - прим.ред.) ведущий отправился в Объединенные Арабские Эмираты, где посетил два заведения эстонской кухни: одно в Абу-Даби, другое в Дубае. Если в Абу-Даби находится ресторан Valgerand, где подают вкуснейшие стейки, то в Дубае две жительницы Эстонии предлагают нечто сладкое.