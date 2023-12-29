Брата Майкла Джексона обвинили в изнасиловании

В суд на него подала женщина по имени Рита Барретт, которая обвинила музыканта в проникновении в ее дом и нападении с последующим сексуальным насилием. Инцидент произошел еще в 1988 году. Во время нападения она «молилась Богу» и боялась за свою жизнь.

Об этом инциденте женщина тогда рассказала Берри Горди - основателю лейбла Motown Records, который работал с Джексонами, а также был знаком с ее мужем и потому был «в уникальном положении как для того, чтобы сообщить о действиях ответчика Джексона, так и для того, чтобы помочь истице во время ее травмы». Но тот не стал заступаться за нее, а, напротив, по ее словам, сделал все, чтобы замять дело: он получал большую выгоду от сотрудничества с Джексонами, и сохранить репутацию Джермейна было в его интересах.