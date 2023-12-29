СЮРПРИЗ С СИРОПОМ ОТ КАШЛЯ ⟩ Жительница Пярнумаа обнаружила, что выписанное ей лекарство не имеет разрешения на продажу в Эстонии

«Сироп от кашля, который мне прописали, Recipect, не имеет разрешения на продажу в Эстонии», - жалуется Ээви (имя изменено, известно редакции), живущая в Пярнумаа, и спрашивает, как можно выписать и купить в аптеке лекарство без разрешения на продажу.

«Я бы, наверное, не обратила на это внимания, но из-за того, что у меня появилась сыпь на теле от двух препаратов (второй - антибиотик), мне стало хуже. Интересно, не являемся ли мы подопытными кроликами?» - спрашивает она.