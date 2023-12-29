Жительница Пярнумаа, у которой начался сильный кашель, случайно обнаружила, что выписанное ей лекарство не имеет разрешения на продажу в Эстонии. Однако руководитель бюро по надзору за импортом и экспортом Департамента лекарственных средств Эстонии Марко Тийслер объяснил, что Эстонский союз пульмонологов подал заявку использование на несанкционированного лекарства, пишет Elu24.
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СЮРПРИЗ С СИРОПОМ ОТ КАШЛЯ ⟩ Жительница Пярнумаа обнаружила, что выписанное ей лекарство не имеет разрешения на продажу в Эстонии
«Сироп от кашля, который мне прописали, Recipect, не имеет разрешения на продажу в Эстонии», - жалуется Ээви (имя изменено, известно редакции), живущая в Пярнумаа, и спрашивает, как можно выписать и купить в аптеке лекарство без разрешения на продажу.