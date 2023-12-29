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СЮРПРИЗ С СИРОПОМ ОТ КАШЛЯ ⟩ Жительница Пярнумаа обнаружила, что выписанное ей лекарство не имеет разрешения на продажу в Эстонии

Анналийза Кёсс
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Сироп от кашля. Фото иллюстративное.
Сироп от кашля. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Жительница Пярнумаа, у которой начался сильный кашель, случайно обнаружила, что выписанное ей лекарство не имеет разрешения на продажу в Эстонии. Однако руководитель бюро по надзору за импортом и экспортом Департамента лекарственных средств Эстонии Марко Тийслер объяснил, что Эстонский союз пульмонологов подал заявку использование на несанкционированного лекарства, пишет Elu24.

«Сироп от кашля, который мне прописали, Recipect, не имеет разрешения на продажу в Эстонии», - жалуется Ээви (имя изменено, известно редакции), живущая в Пярнумаа, и спрашивает, как можно выписать и купить в аптеке лекарство без разрешения на продажу.

«Я бы, наверное, не обратила на это внимания, но из-за того, что у меня появилась сыпь на теле от двух препаратов (второй - антибиотик), мне стало хуже. Интересно, не являемся ли мы подопытными кроликами?» - спрашивает она.

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