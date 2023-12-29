СЧАСТЛИВЫЕ И БЕЗЗАБОТНЫЕ ⟩ Жители Таллинна решили проводить уходящий год со Снегурочкой-развратницей

На прошлых выходных в столичном ночном клубе Paparazzi жители Таллинна начали провожать уходящий год. Горячая публика гуляла до рассвета на вечеринке с веселым названием – «ОЛИВЬЕТИ дни». В программе быа заявлена Снегурочка-развратница – не обманули! Скорее смотрите галерею!