На прошлых выходных в столичном ночном клубе Paparazzi жители Таллинна начали провожать уходящий год. Горячая публика гуляла до рассвета на вечеринке с веселым названием – «ОЛИВЬЕТИ дни». В программе быа заявлена Снегурочка-развратница – не обманули! Скорее смотрите галерею!
СЧАСТЛИВЫЕ И БЕЗЗАБОТНЫЕ ⟩ Жители Таллинна решили проводить уходящий год со Снегурочкой-развратницей
«ОЛИВЬЕТИ дни» – это пьяные диджеи-резиденты, похотливая Снегурочка, подозрительно шмыгающий носом Дед Мороз, высланный за шутки из Северной Кореи DJ Sandrex и вся барная команда клуба Paparazzi, выпускающая переодически серпантин изо всех отверстиях твоего тела, так описывают свою вечеринку организаторы.
Народ веселился до утра. Можно считать, что генеральная репетиция Нового года у них прошла успешно!