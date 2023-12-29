ЭНЕРГИЯ И БУЙСТВО КРАСОК ⟩ Глоба рассказала, январь каких трех счастливчиков будет незабываемым

Для Тельцов Новый год начнется на колоссальном внутреннем подъеме. Тут и хорошее самочувствие, и миллион идей, и желание их достигать. На этой волне необходимо проявить таланты и не упустить ни одной возможности. Результатом станут большие заработки, новые полезные и просто приятные знакомства.

Слово января для Львов – удача. Она будет сопровождать их везде: в творчестве, работе, личных отношениях. За этот период может разрешиться множество мелких проблем, которые грузом висели на плечах представителей знака. Некоторым Львам удастся сменить работу, другие получат прибавку на старом месте.

Стрельцам в январе нельзя закрываться от мира и других людей. Звезды рекомендуют не отказываться от знакомств с новыми людьми. В этом месяце стоит довериться другим, чтобы они помогли разобраться с делами. Перед представителями знака откроются уникальные перспективы, которые порой бывают лишь раз в жизни. Если Стрельцы примут подарки судьбы, в конце их ждёт невероятный успех.