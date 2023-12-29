Женщина несколько раз ударила елкой бойфренда и попала в тюрьму

По данным полиции, женщина из Флориды была арестована после того, как во время ссоры, заподозрив своего парня в неверности, ударила его несколько раз рождественской елкой, сообщает Fox News.

20-летней Миракл Ривере было предъявлено обвинение в нанесении побоев в быту в связи с инцидентом, произошедшим около 3:30 утра в канун Рождества, согласно письменным показаниям об аресте, переданным каналом FOX 35 Orlando.

Ривера и 24-летняя жертва вступили в словесную перепалку в своем доме в Санкт-Петербурге, штат Флорида, из-за предполагаемой неверности жертвы, сообщила полиция.

В конечном итоге этих двух человек разлучили после того, как потерпевший вошел в гостиную, но Ривера последовала за ним, схватил рождественскую елку и несколько раз ударил его, пока он лежал на диване, согласно письменным показаниям.

По данным полиции, потерпевший получил несколько незначительных царапин на верхней части тела и руках. Как следует из письменных показаний, пара состояла в романтических отношениях и прожила вместе два года.

Риверу поместили в тюрьму округа Пинеллас. По данным New York Daily News, она была освобождена из-под стражи на Рождество и не признала себя виновной.