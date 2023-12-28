ТАК МНОГО? ⟩ 65-летняя Мадонна показала всех своих детей

65-летняя американская певица Мадонна на своей странице в Instagram 26 декабря опубликовала видео, в котором собрала фото и видео со своими детьми, пишет Gordon.
Santa Babies, – написала певица.
На фото и видео Мадонна показала как приемных, так и родных детей. Это Лурдес и Рокко, двойняшки Стелла и Эстер, Мерси Джеймс и Дэвид Банда. Снимки и видео были записаны во время празднования Рождества.
Все приемные дети Мадонны - Стелла (2012), Эстер (2012), Мерси Джеймс (2006) и Дэвид Банда (2005) - уроженцы африканского государства Малави.
Дочь Лурдес (1996) Мадонна родила от актера кубинского происхождения Карлоса Леон. Сына Рокко (2000) - от британского режиссера Гая Ричи.