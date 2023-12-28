НАБИРАЮЩИЙ ОБОРОТЫ ТРЕНД ⟩ Жители Эстонии нашли способ экономить сотни евро

Что пользуется наибольшим спросом?

Женская и детская одежда составила наибольшую долю из почти трех миллионов объявлений, размещенных на платформе Yaga в течение года. Самыми популярными отечественными брендами среди покупателей вторичного рынка оказались Breden, Lenne, Ivo Nikkolo и Monton. Как и в случае с большинством товаров, вещи этих брендов можно найти на вторичном рынке со скидкой более 50 процентов от розничной цены. Например, новая шапка Breden обойдется вам примерно в 40 евро, в то время как шапку в идеальном состоянии можно приобрести за 15 евро. Несмотря на то, что отечественные бренды пользуются большой популярностью, именно международные бренды лидируют по общему объему продаж. В этом году в пятерку самых продаваемых брендов на Yaga вошли Nike, H&M, Zara, Lindex и Tommy Hilfiger.

Предприятия стараются не отставать

Сами предприятия также помогают изменить привычки потребления: в ноябре Иво Никколо и Yaga запустили партнерство, в рамках которого местный бренд одежды поощряет отправку бывших в употреблении товаров на вторичный рынок, человек же, пригесший свою страрую вешь, получает скидку на покупку нового товара. Аналогичная модель была использована для запуска кампании с крупнейшей эстонской сетью книжных магазинов Apollo в начале лета, направленной на продление срока жизни книг. В обоих случаях партнерство принесло результаты. Объем объявлений в категории «Книги» вырос на 17 % по сравнению с предыдущим периодом сотрудничества, а количество объявлений о продаже Ivo Nikkolo увеличилось в три раза.

Покупка секонд-хенда - это новая норма

Рост числа покупателей на вторичном рынке признает и менеджер по маркетингу компании Yaga Анетте Апри: «Цифры подтверждают то, что мы все чаще слышим, общаясь с людьми: покупки на вторичном рынке стали новой нормой и часто являются первым местом, куда люди обращаются в поисках нового продукта. Международная статистика также показывает, что потенциальная ценность продукта на вторичном рынке уже учитывается при принятии решения о покупке, и постоянно увеличивающийся объем объявлений о продаже подтверждает эту тенденцию и в Эстонии».