Известный голливудский режиссер обнаружил у себя украинские корни: «Я не знал об этом»

Как выяснилось, родные знаменитости жили в городе Овруч, Житомирская область. Однако в первой половине 20 века они эмигрировали в США и Аргентину. По словам Манна, он об этом даже не догадывался, пока ему не рассказал бразильский режиссер с украинскими корнями Гектор Бабенко.

«У меня действительно есть кое-что, что тесно связывает меня с Украиной. Вся моя семья походит из города Овруч. Когда мой дедушка покинул Украину и отправился в США, две его сестры эмигрировали в Аргентину вместе с дедушкой и бабушкой Гектора Бабенко. Я не знал об этом пока не познакомился с ним, он рассказал мне эту историю», - признался Майкл в интервью The Village.

Американский режиссер признался, что очень сильно переживает за судьбу Украины в войне с Россией и следит за новостями.

«Я слежу за борьбой, которую сейчас ведет Украина. Берегите себя, удачи вам. Кстати, недавно я посмотрел документальный фильм Шона Пенна "Суперсила", это чрезвычайная лента», - поделился режиссер.