Кот, случайно оказавшийся на борту корабля, чудом избежал смерти

Об этом написал президент и генеральный директор Royal Caribbean Майкл Бэйли в Facebook.

Кота, которого назвали Ови, обнаружили во время планового осмотра, что стало сюрпризом как для экипажа, так и для пассажиров. Остается непонятным, как животное обошло круизную охрану, но предполагается, что гость тайно пронес Ови на корабль в своей толстовке.

Присутствие Ови было обнаружено на другом конце земного шара, но из-за строгих таможенных правил кошке не позволили высадиться ни в Австралии, ни в Новой Зеландии. Это была серьезная проблема, поскольку политика Royal Caribbean предполагает только эмоциональную поддержку или животных-поводырей. Это затруднительное положение поставило судьбу Ови под серьезную опасность, поскольку эвтаназия казалась единственно возможным вариантом.

Однако появился положительный момент в виде вмешательства президента и генерального директора Royal Caribbean Майкла Бэйли. Несмотря на тяжелые обстоятельства, он организовал усыновление Ови. Сотрудник гостевой службы корабля предоставил кошке новый дом.

После карантина Ови благополучно перевезли обратно в США, где маленький кот сейчас проживает в Майами вместе с членом экипажа.