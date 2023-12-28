«Это было ужасно»: бывшая девушка Мэттью Перри рассказала о его наркозависимости

Со временем его бывшая ассистентка и любимая девушка Кейти Эдвардс, рассказала The Sun шокирующие детали. Однажды она нашла его с приклеенными руками к коленям.

«Я приехала к Мэттью в гости. Он был в плохом состоянии. Возможно, всю ночь находился под кайфом от наркотиков. Я нашла его на диване, руки были приклеены к ногам. Мне пришлось использовать жидкость для снятия лака и оливковое масло, чтобы освободить его. Мы буквально выдирали волосы с ног. У него оставались красные кровяные пятна, это было довольно ужасно», - поделилась Кейти.

Женщина добавила, что у Перри всегда были серьезные проблемы с наркотиками.

«Даже когда он был чист и проходил реабилитацию, Мэттью все еще думал о приеме наркотиков», - сказала она.

Пара провстречалась пять лет, но еще в 2011 году закончили свои отношения. Однако Эдвардс до сих пор не может забыть те времена. Она пыталась помочь любимому побороть наркотическую зависимость, но он ее не слушал.

Напомним, звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер на 54 году жизни. Его тело нашли в джакузи собственного дома.