В середине декабря таллиннские исполнители рэпер Yugo и певец Vadim Viks представили музыкальную новинку. Их совместная композиция называется «Дай мне руку». Мы пригласили самый неожиданный дуэт уходящего года в студию Limon LIVE.
LIMON LIVE ⟩ Самый неожиданный дуэт 2023 года рассказал, как написать припев за две минуты, а за ночь – сделать видеоклип
Певец с академическим вокалом, который появляется на сцене в строгих костюмах, и дерзкий рэпер с цепями и татуировками: кто бы мог подумать, что такой необычный дуэт плохого и хорошего мальчиков станет столь проникновенным.
«Для меня это что-то новое, ведь я работаю в другом формате, в другом жанре. Но этот дуэт с Yugo мне безумно приятно было сделать. Это очень интересный экспириенс. Удачное сочетания рэпа и мелодичности», – говорит певец и музыкант Vadim Viks. Музыкант отмечает, что песня понравилась ему с первого прослушивания.
Автор песни рэпер Yugo признается, что и минуты не сомневался, что с Вадимом получится удачный дуэт. «Когда я написал припев для этой песни, я понял, что не буду его делать один, потому что мои вокальные данные не позволяют полностью раскрыть потенциал песни», – говорит Yugo.
В студии Limon LIVE рэпер Yugo поведал удивительную историю рождения строк композиции «Дай мне руку»: «Отчасти песня основана на реальных событиях, некоторая часть додумана, конечно. Мне на протяжении какого-то времени снился сон с одной и той же девушкой. Этот сон меня вдохновил. Припев я написал за две минуты и сразу понял, что он цепляющий, он может стать вирусным».
Участники дуэта признались, что песня далась непросто. Было проделано очень много работы за достаточно короткий промежуток времени: сна было мало, но горели глаза. Теперь же песня «Дай мне руку» звучит в эфире «Народного радио».
«Это показатель, потому что не все песни берут в ротацию на радио. Мои другие песни не всегда брали», – говорит Yugo.
«Аналогично!», – подтверждает Vadim Viks.
Так удачно сложившийся в уходящем году дуэт в новом - планирует удивлять жителей Эстонии и не только новыми совместными композициями. Интересно, что и Новый год рэпер Yugo и певец Vadim Viks будут встречать в одной компании.
«С кем Новый год встретишь, с тем его и проведешь», – улыбаясь, объясняет Yugo.
На вопрос ведущей, с чем у вас ассоциируется Новый год, музыканты задумываются.
«У меня всегда Новый год ассоциируется с семьей и Оливье», - говорит Yugo. «А как же шампанское?», - улыбаясь, спрашивает рэпера Vadim Viks. И тогда они вместе выводят идеальную формулу Нового года: семья + Оливье + шампанское! Ну как же с такой арифметикой не согласиться?
А если серьезно, то в новом году артисты больше всего мечтают о мире во всем мире. «Прежде всего, наступающий год должен быть мирным для всех жителей нашей планеты. Мы сейчас свернули немного не туда, и нам нужно вернуться в точку, где все было хорошо, – говорит Yugo. – Будьте счастливы и ищите это счастье в мелочах, потому что неприятности будут преследовать нас всю нашу жизнь. Главное - в этих неприятностях искать плюсы!»
Vadim Viks соглашается с коллегой-музыкантом и добавляет: «Дай бог, чтобы новый год всем нам принес мир, уважение друг к другу и больше позитивных моментов».
Легко ли двум таким харизматичным, но таким разным артистам работать друг с другом, атакуют ли их поклонницы, как за одну ночь можно сделать видеоклип, а также о том, легко ли музыкантам в Эстонии биться за свое место под солнцем, смотрите в пятничном выпуске онлайн-шоу Limon LIVE.
Поздравляем всех с наступающим Новым годом, желаем добра, взаимопонимания, любви и здоровья! Оставайтесь и в следующем году вместе с нами на портале Limon.ee. Шоу Limon LIVE уходит на небольшие праздничные каникулы, и следующий выпуск вы увидите в пятницу, 12 января! До встречи в новом, 2024 году!