LIMON LIVE ⟩ Самый неожиданный дуэт 2023 года рассказал, как написать припев за две минуты, а за ночь – сделать видеоклип

«Это показатель, потому что не все песни берут в ротацию на радио. Мои другие песни не всегда брали», – говорит Yugo.

«Аналогично!», – подтверждает Vadim Viks.

Певец Vadim Viks и рэпер Yugo в студии Limon LIVE. Фото: Eero Vabamägi

Так удачно сложившийся в уходящем году дуэт в новом - планирует удивлять жителей Эстонии и не только новыми совместными композициями. Интересно, что и Новый год рэпер Yugo и певец Vadim Viks будут встречать в одной компании.

«С кем Новый год встретишь, с тем его и проведешь», – улыбаясь, объясняет Yugo.

Limon Live - YUGO & VADIM VIKS Фото: Eero Vabamägi

На вопрос ведущей, с чем у вас ассоциируется Новый год, музыканты задумываются.

«У меня всегда Новый год ассоциируется с семьей и Оливье», - говорит Yugo. «А как же шампанское?», - улыбаясь, спрашивает рэпера Vadim Viks. И тогда они вместе выводят идеальную формулу Нового года: семья + Оливье + шампанское! Ну как же с такой арифметикой не согласиться?

Рэпер Yugo и певец Vadim Viks. Фото: Eero Vabamägi

А если серьезно, то в новом году артисты больше всего мечтают о мире во всем мире. «Прежде всего, наступающий год должен быть мирным для всех жителей нашей планеты. Мы сейчас свернули немного не туда, и нам нужно вернуться в точку, где все было хорошо, – говорит Yugo. – Будьте счастливы и ищите это счастье в мелочах, потому что неприятности будут преследовать нас всю нашу жизнь. Главное - в этих неприятностях искать плюсы!»

Vadim Viks соглашается с коллегой-музыкантом и добавляет: «Дай бог, чтобы новый год всем нам принес мир, уважение друг к другу и больше позитивных моментов».

Рэпер Yugo и певец Vadim Viks. Фото: Eero Vabamägi

Легко ли двум таким харизматичным, но таким разным артистам работать друг с другом, атакуют ли их поклонницы, как за одну ночь можно сделать видеоклип, а также о том, легко ли музыкантам в Эстонии биться за свое место под солнцем, смотрите в пятничном выпуске онлайн-шоу Limon LIVE.

Поздравляем всех с наступающим Новым годом, желаем добра, взаимопонимания, любви и здоровья! Оставайтесь и в следующем году вместе с нами на портале Limon.ee. Шоу Limon LIVE уходит на небольшие праздничные каникулы, и следующий выпуск вы увидите в пятницу, 12 января! До встречи в новом, 2024 году!