СМОТРИ ⟩ Стефан и его жена празднуют первый день рождения дочери

«Я стал папой! Невероятно!» - радостно объявил музыкант Стефан 28 декабря прошлого года, когда они с Викторией стали родителями малышки.

Пара объявила о беременности в августе прошлого года, опубликовав красивую фотографию, на которой Стефан обнимает Викторию за живот. «Осталось еще шесть месяцев», - подписали они фотографию.