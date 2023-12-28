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СМОТРИ ⟩ Стефан и его жена празднуют первый день рождения дочери

Limon.ee
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Стефан и Виктория Айрапетян.
Стефан и Виктория Айрапетян. Фото: Taavi Sepp

Дочь эстонского музыканта Стефана, Майя, родившаяся в конце прошлого года, сегодня празднует свой первый день рождения, пишет Elu24.

«Нашей милой Майе исполнился год», - поделилась жена Стефана Виктория в Instagram.

«Я стал папой! Невероятно!» - радостно объявил музыкант Стефан 28 декабря прошлого года, когда они с Викторией стали родителями малышки.

Пара объявила о беременности в августе прошлого года, опубликовав красивую фотографию, на которой Стефан обнимает Викторию за живот. «Осталось еще шесть месяцев», - подписали они фотографию.

Этим летом молодые люди поженились. 26 августа в уютном особняке Siidrifarm состоялась шикарная свадебная вечеринка.

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